Жительница Пластуновской записала монолог с прадедом

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы Алена Петрова из станицы Пластуновской вместе со свой семьей записала на видео монолог с прадедом, который воевал.

Она также рассказала о своем герое журналисту «РВС»:

«Мой прадедушка Николай Павлович Лысаковский родился в 1912 году в селе Ленина Одесской области.

2 сентября 1942 года его призвали на фронт и зачислили в 243 Стрелковую дивизию.

С января 1943 года служил в 600-м истребительном противотанковом полку командиром взвода разведки.

С августа 1943 года стал командиром орудия в 42-й танковой бригаде.

С января 1945 года служил в 54-м легкоартиллерийском полку радиотелеграфистом.

Прадедушка прошел войну до самого Берлина. Был ранен 4 раза.

Награжден четырьмя медалями "За Отвагу", орденом Красной Звезды, медалями "За взятие Берлина", "За победу над Германией" и "За боевые заслуги".

В октябре 1945 года моего прадедушку демобилизовали. На родине он продолжил нести службу в органах МВД».

Алена Петрова поздравляет всех ветеранов с этим великим праздником, желает им крепкого здоровья и долгих лет жизни. «Спасибо вам! Ведь, если бы не вы, не было бы наших дедов и отцов, не было бы и нас».