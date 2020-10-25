Жительница Старомышастовской возмущена площадкой

“На детской площадке в Старомышастовской только горка, одна качеля, пустая песочница, нерабочая карусель и турник. Все сломано, торчат гвозди! Жителей в станице около 12 тыс. человек, не знаю, сколько детей из них, но неужели нельзя сделать что-то для нашего будущего, для наших детей?” – такое сообщение прислала нам местная жительница.

Напомним, ранее мы писали, что в планах благоустройства Старомышастовского сельского поселения уже есть новая детская площадка. Она будет находиться на территории станичного Дома культуры.

В местной администрации отметили, что этой детской площадке уже много лет, насколько возможно, ее периодически ремонтируют, подкрашивают. Торчащих гвоздей, по мнению ведомства, там нет. Проверили сразу после запроса журналиста.

Что касается одной качели, остальные имеющиеся на территории сломали сами жители, сейчас действительно работает только одна. Песочницы нет, ее уже давно убрали. В администрации Старомышастовской сообщили, что в очередной раз порядок на площадке будут наводить в ближайшую неделю.