Жительницу села Первореченского осудили за дачу взятки приставу

55-летняя женщина, находясь в автомобиле судебного пристава, передала ему 15 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий – принятие решения об отмене постановления о запрете на регистрационные действия, действия по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении земельного участка. По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Стороной государственного обвинения суду предоставлены исчерпывающие доказательства. Суд, изучив все обстоятельства дела, согласившись с позицией государственного обвинения, 5 февраля 2019 года вынес обвинительный приговор в отношении жительницы села Первореченского и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 30 тысяч рублей», – рассказывает старший помощник прокурора Динского района Андрей Конищев.