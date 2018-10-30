Жителя Динского района арестовали за 25 квартирных краж

Миллион рублей — общая сумма ущерба от всех краж серийного вора. Ранее судимого 34-летнего жителя нашего района сотрудники полиции задержали в станице Калининской.

Как стало известно, мужчина сразу признался в совершении 14 краж из частных домов, которые находятся в Калининском районе.

В ходе проведения допроса было выяснено, что он совершил еще и 11 краж на территории Кореновского района.

скриншот с видео.

Действовал грабитель по отработанной схеме: вечером он выбирал дом, где не горел свет, взламывал дверные замки или же отжимал пластиковые окна. Затем пробирался в помещение, забирал все ценные вещи, бытовую технику, деньги, ювелирные украшения. После этого скрывался с места преступления на автомобиле.

Мужчина обвиняется по статье ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.