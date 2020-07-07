Старомышастовцам 15 июля рекомендуют отключить газ. Причина

Филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» уведомляет о том, что на Сергиевской ГРС с 15 по 16 июля будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы.

Время: с 8.00 до 8.00 (сутки).

В этот период возможно прекращение подачи газа абонентам.

Если такое произойдет, его пуск будет проводиться работниками филиала № 1 по окончании работ на ГРС.

Чтобы избежать отключения, специалисты рекомендуют уменьшить потребление газа в эти дни, отключив оборудование.