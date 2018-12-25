Знаменитости, которые ушли из жизни в 2018 году

В 2018 году умерли многие известные и талантливые люди. К сожалению, никто не вечен под луной. Мы вспоминаем тех, кого с нами больше нет.

Фото: rem-pricep.ru

26 октября 2018 года в Москве после борьбы с онкологией умер Николай Караченцов. Причиной смерти стал отказ почек. Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1989).

Фото: kto-chto-gde.ru



Иосиф Кобзон ушел от нас 30 августа 2018 года в Москве. Причиной смерти стала онкология. Советский и российский эстрадный певец (баритон), педагог, политик. Народный артист СССР (1987).

Фото: linkis.com



Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в Москве. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, заслуженный деятель искусств Украинской ССР, народный артист Российской Федерации.

Фото: lapkamag.ru



Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в Москве. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Фото: 100city.ru



Людмила Сенчина покинула этот мир 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге от рака поджелудочной железы. Советская и российская певица и актриса. Народная артистка России (2002).

Фото: pix-feed.com



Шведский предприниматель, основатель компании IKEA и один из самых богатых людей в мире Феодор Ингвар Кампрад покинул этот мир 27 января 2018 года .

Фото: geografiyadobra.ru



14 марта 2018 года умер знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Главной причиной смерти является боковой амиотрофический склероз. Диагноз был поставлен еще в 1963 году, но несмотря на это ученый до последних дней занимался изучением черных дыр.

Фото: seanmcewan.com



18 августа 2018 года скончался бывший секретарь ООН Кофи Аннан. По словам родных, причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Кофи Аннан был известен во всем мире, ведь именно он стал первым представителем чернокожего населения Африки во главе ООН. На протяжении 10 лет он руководил организацией, а в 2001 году был награжден Нобелевской премией.

Фото: dobro24.com



6 октября 2018 года в возрасте 85 лет покинула этот мир непревзойденная Монсеррат Кабалье. По данным СМИ, в конце сентября она проходила лечение из-за проблем с мочевым пузырем в клинике Барселоны.

Фото: infoport.live



Режиссер и сценарист Кира Муратова ушла из жизни 6 июня 2018 года. Она создала уникальные работы «Наш честный хлеб», «Короткие встречи», «Долгие проводы» и «Вечное возвращение». Лента «Астенический синдром» в 1990 году удостоилась Гран-при Берлинского кинофестиваля.