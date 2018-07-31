Звездопады невероятной красоты можно будет увидеть в августе

Последний месяц лета преподнесет жителям Кубани приятный подарок – они смогут полюбоваться метеорным потоком Персеиды. Его максимум ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Как указано на сайте московского планетария, метеорный поток Персеиды наблюдается с 27 июля по 20-21 августа.

В ночном небе невооруженным глазом можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Это красивейшее природное явление будет видно на всей территории Краснодарского края.

Самый крупный звездопад года связан с прохождением Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.