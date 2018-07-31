Звездопад будет видно в Краснодарском крае.
Звездопады невероятной красоты можно будет увидеть в августе
Последний месяц лета преподнесет жителям Кубани приятный подарок – они смогут полюбоваться метеорным потоком Персеиды. Его максимум ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Как указано на сайте московского планетария, метеорный поток Персеиды наблюдается с 27 июля по 20-21 августа.
В ночном небе невооруженным глазом можно будет увидеть до 100 метеоров в час.
Это красивейшее природное явление будет видно на всей территории Краснодарского края.
Самый крупный звездопад года связан с прохождением Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.
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