Звезды поделились впечатлениями о Динском районе

За несколько часов до начала концерта «РВС» удалось поговорить с некоторыми звездами, которые выступят сегодня на Дне района.

Эд Шульжевский дал нам небольшое интервью:

Как вам выступать в родном крае?

Очень здорово, даже сердце екнуло. Каждый раз, когда самолет приземляется, это такой кайф. Воздух, климат, небо – все родное, любимое. Родители, сестра здесь. В этот раз я прилетел с сыном, доченька осталась с женой дома. День сегодня очень насыщенный – вчера я выступал в Ижевске, где +5, а сегодня с +30. И я кайфую.

Ваш сын будет сегодня на концерте?

Нет, он маленький еще, ему только будет 4 года. Когда он на концерте, всегда выхватывает микрофон, говорит, что тоже так умеет петь.

Волнуетесь ли вы перед концертом?

Всегда есть небольшое волнение. Это такое правильное волнение, которое в процессе выступления преобразуется в нужный драйв.

Какими песнями сегодня порадуете?

Это будут уже известные песни, которые полюбились людям. Когда будет возможность организовать большой концерт, тогда я спою и новые композиции.

Как вам сегодняшняя атмосфера?

Классно, солнечно, приветливые люди, родная земля. Я просто счастлив.

Чем планируете слушателей радовать в ближайшем будущем? Возможно, новыми хитами?

Есть и песни новые. Знаете, я как-то не загадываю, чем радовать. Творческая жизнь – она непредсказуема. Может, что-то получится, а может, и нет. Главное – не останавливаться. И мне, и молодым ребятам, которые только пришли в эту профессию, надо быть в поиске. И тогда все получится.

Что бы вы пожелали жителям Динского района?

Счастья, здоровья и любви. Еще пожелал бы хороших зарплат и пенсий, чтобы на все хватало. Поменьше депрессий, побольше радоваться и улыбаться. Климат позволяет на Кубани – синее небо, в отличие даже от той же Москвы, где оно часто хмурое и серое.

Хабиб рассказал «РВС», что Динская его покорила, он здесь впервые, но ему очень понравилось. Сегодня его первый масштабный концерт – певец поделился, что очень переживает перед выступлением.