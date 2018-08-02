Звонки детям: «Включи конфорки и иди отдохни»
В редакцию «РВС» обратились несколько читательниц с одной и той же темой: они получили рассылку, которая содержит аудиозапись телефонного разговора маленькой девочки и женщины. Последняя утверждает, что она представитель газовой службы и сейчас производится проверка аппаратуры. Уточнила, одна ли девочка дома. Когда ребенок подтвердил это, неизвестная попросила «открыть все 4 колонки на газовой плите, но не поджигать их». Якобы они таким образом проверяют подачу голубого топлива.
– Ты чувствуешь, запах пошел газа?
– Нет.
– Не чувствуешь? Значит, ты не включила. Включи еще раз, сильнее. Ты одна дома сейчас?
– Нет.
– А с кем ты дома?
– Ни с кем. Я одна.
– Одна дома, хорошо. Теперь ты чувствуешь какой-то запашочек идет? Да или нет?
– Да.
– Да, теперь иди в комнату и отдыхай. Нужно, чтобы примерно два часа оно было таким образом включено. Мы сейчас перепроверяем, будем его выключать и включать. Поняла?
– Ага.
– Поэтому иди в комнату, играй. Пусть это будет включенное. Поняла?
– Угу.
– Все, я перезвоню тогда немножечко позже. Хорошо? Будь на телефоне.
– Хорошо.
– Хорошо, давай.
Читательницы в шоке, да и вся редакция тоже. Ведь таким образом злоумышленники попросту травят детей газом. Такая ситуация вообще с большой вероятностью может закончиться летальным исходом.
Аудиозапись разговора вы можете прослушать ниже:
Несколько лет назад огромный резонанс вызвала картинка, бродившая по глобальной Сети, на которой была прописана «инструкция», «как стать феей огня из Винкс». Она содержала призыв детям, чтобы они ночью, пока все спят, включили газовую плиту и шли в свою комнату, а утром малыши бы уже превратились в«настоящих фей огня».
фото из социальных сетей
Комментарии специалистов
Журналисты «РВС» узнали экспертное мнение у соответствующих служб.
Изначально мы получили комментарий от психолога, основателя первого психологического центра в Динской Оксаны Дубровской:
«Во-первых, только самостоятельного ребенка можно оставить дома одного, примерно в возрасте 6 лет (плюс-минус год). Главное, чтобы он сам изъявлял желание остаться дома один, мог пользоваться телефоном, умел подогреть себе еду в микроволновке, не играл с огнем и электроприборами и хорошо владел навыками поведения с незнакомыми людьми.
Во-вторых, наш мозг любит повторение и последовательность. Поэтому закрепляйте с ребенком правила общения с незнакомыми неоднократно, особенно в ситуациях, когда малыш остается дома один. При этом каждый раз напоминайте, как ему нужно себя вести, когда покидаете дом.
В-третьих, ребенок мыслит «образами». Поэтому целесообразно повесить на входную дверь, холодильник или на стене в коридоре (на уровне глаз чада) правила поведения с незнакомыми людьми в виде картинок, которые вы создадите совместно. Например, малыш слышит стук или звонок в дверь – рисунок, запрещающий подходить к двери и побуждающий набрать номер родителей или близких. Стоит также сделать отдельные картинки с 2-3 телефонами родственников».
В свою очередь, сотрудники полиции напоминают детям и их родителям о правилах безопасности:
«Если ты оказался дома без родителей, не открывай дверь никому чужому и малознакомому, как бы ни представлялся незнакомец, и не вступай в разговор с ними через дверь.
Не теряйся, если, находясь в квартире, услышишь, что кто-то пытается открыть входную дверь, а громко спроси: «Кто там?»
Если дверь продолжают открывать чужие, сразу же позвони родителям и в полицию по телефонам 102 или 112. Назови свой точный адрес, а затем с балкона или из окна зови на помощь соседей, окружающих.
Впускай в квартиру только хорошо знакомых людей. Не верь, что кто-то пришел к тебе по просьбе родителей, если они сами тебе не позвонили или не сообщили об этом заранее.
Если пришел сантехник, электрик, почтальон, все равно не открывай дверь. Помни, преступник может переодеться в любую форму.
Уходя из дома, не забудь закрыть балкон, окна, особенно если проживаешь на первом и последнем этажах.
Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека!
Каждый ребенок должен понять, что по серьезному делу взрослые будут разговаривать только с родителями. Если с почты принесли телеграмму или счет, то за них нужно расписаться, значит, это могут сделать только взрослые.
Ребенок должен просто сказать, чтобы пришли в тот час, когда дома будут родители. То же самое касается и электрика, и водопроводчика. Даже если у вас дома вдруг внезапно погас свет или прорвало трубу, можно позвонить родителям и узнать, как поступить. В крайнем случае спроси совета у соседей, которых давно знаешь.
При разговоре по телефону
Никогда никому не говори, что ты дома один.
На телефонные звонки незнакомых людей с вопросом, есть ли дома родители и когда они вернутся с работы, отвечай, что они дома, но заняты и подойти к телефону не могут.
Если просят назвать адрес, не называй, а спроси, куда и кому нужно перезвонить.
Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире, кроме тебя, будет еще кто-то из взрослых.
Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи трубку, обязательно сообщи об этом родителям.
Ты должен знать свой домашний адрес и телефон родителей, родственников, друзей.
Настрой телефон на срочный вызов родителей.
Если у тебя нет своего телефона, выпиши телефоны родителей, друзей на листок.
Запомни телефон дежурной части ОМВД России по Динскому району: (886162) 6-15-94 или единый экстренный канал помощи: 102, 112 (круглосуточно)".
Также данную ситуацию прокомментировал исполнительный директор ОАО «Динскаярайгаз», директор филиала 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Рустам Кушу:
«В сети Интернет посредством WhatsApp и других мессенджеров распространяется аудиозапись с просьбой о включении конфорок газовых плит без розжига. Это является грубейшим нарушением правил пользования газа в быту и может привести к взрыву и возгоранию в квартирах и домовладениях, что, вероятно, причинит вред здоровью и жизни. Просьба не реагировать на данные обращения! Быть бдительными и осторожными, провести беседы с несовершеннолетними детьми. О данных фактах просьба сообщать в филиал 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» по телефону 04 или с мобильного 104».
Всегда объясняйте детям, что чужим нельзя доверять, рассказывайте, как вести себя в непредвиденных ситуациях, разыгрывайте с ними сценки, чтобы наглядно показать пример. Рядом с домашним телефоном повесьте листок с номерами аварийных служб и родственников, которым можно позвонить в экстренном случае, добавьте свои номера в быстрый набор мобильного малыша. Никогда не игнорируйте, что говорит ваш ребенок, это может быть ценной информацией. Создайте доверительные отношения с ним. Конечно, от всего невозможно уберечь, но нужно постараться дать максимум знаний, чтобы малыш не растерялся и знал, как ему себя вести в случае опасности.
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