Звонки детям: «Включи конфорки и иди отдохни»

В редакцию «РВС» обратились несколько читательниц с одной и той же темой: они получили рассылку, которая содержит аудиозапись телефонного разговора маленькой девочки и женщины. Последняя утверждает, что она представитель газовой службы и сейчас производится проверка аппаратуры. Уточнила, одна ли девочка дома. Когда ребенок подтвердил это, неизвестная попросила «открыть все 4 колонки на газовой плите, но не поджигать их». Якобы они таким образом проверяют подачу голубого топлива.

– Ты чувствуешь, запах пошел газа?

– Нет.

– Не чувствуешь? Значит, ты не включила. Включи еще раз, сильнее. Ты одна дома сейчас?

– Нет.

– А с кем ты дома?

– Ни с кем. Я одна.

– Одна дома, хорошо. Теперь ты чувствуешь какой-то запашочек идет? Да или нет?

– Да.

– Да, теперь иди в комнату и отдыхай. Нужно, чтобы примерно два часа оно было таким образом включено. Мы сейчас перепроверяем, будем его выключать и включать. Поняла?

– Ага.

– Поэтому иди в комнату, играй. Пусть это будет включенное. Поняла?

– Угу.

– Все, я перезвоню тогда немножечко позже. Хорошо? Будь на телефоне.

– Хорошо.

– Хорошо, давай.

Читательницы в шоке, да и вся редакция тоже. Ведь таким образом злоумышленники попросту травят детей газом. Такая ситуация вообще с большой вероятностью может закончиться летальным исходом.

Аудиозапись разговора вы можете прослушать ниже: