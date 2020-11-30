Фото: vesti-k.ru
1 декабря возможно отключение света в четырех поселениях района
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 1 декабря.
Нововеличковская: ул.Красная, Широкая, Ленина, Советская, Октябрьская, Пролетарская, Комсомольская, Д. Бедного, С. Перовской, Красноармейская, Почтовая, Первомайская, Набережная, Южная, Ровная, Курганная, пер. Тихий, Первомайский, Вишневый, Комсомольский. Причина: вырубка древесно-кустарниковой растительности.
Новотитаровская: ул. Продольная, Степная, Широкая. Причина: замена трансформатора.
Старомышастовская: ул.Мичурина, Выгонная, Советская, Шевченко. Причина: замена трансформатора.
Динская: ул. Железнодорожная. Причина: вырубка древесно-кустарниковой растительности.
Время: с 8.00 до 17.00.
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