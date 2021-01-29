фото: park-inno.ru
1 февраля возможны отключения света в некоторых поселениях района
Краснодарские электросети информируют о возможном отключении света 1 февраля.
Старомышастовская
Время: с 8:00 до 17:00.
- ул. Фрунзе,
- ул. Энгельса,
- ул. Горького,
- ул. Кржижановского.
Новотитаровская
Время: с 8:00 до 17:00.
- ул. Нахимова,
- ул. Чехова.
Янтарный
Время: с 8:00 до 17:00.
- ул. Роз,
- ул. Цветочная,
- ул. Солнечная,
- ул. Малиновая,
- ул. Рябиновая.
Динская
Время: с 8:00 до 17:00.
- ул. Суворова.
Нововеличковская
Время: с 8:00 до 17:00.
- ул.Свердлова,
- ул. Фрунзе.
Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия: 8-800-100-15-52.
Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети»
«Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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