1 Мая: сегодня праздник у динчан и не только

День весны и труда или просто первомай сегодня празднуют повсеместно. Динчане собрались на митинг на фонтанной площади. Шары, флаги, белые бумажные голуби, цветы, плакаты с лозунгами придают празднику особую атмосферу.

Маленькие станичники приехали на велосипедах, скейтах, самокатах. Для них этот день ознаменован открытием аттракционов. Карусели, сладкая вата, мороженое, поп-корн и прохладительные напитки можно приобрести без труда, все в шаговой доступности.

Перед входом в Центр творчества разместили выставку воспитанников этого учреждения.

В центральном парке также много аттракционов, желающие могут прокатиться на паровозике, не бесплатно конечно. В этом же парке работает выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Дыхание весны».выставка мастеров декоративно-прикладного искусства«Дыхание весны».



