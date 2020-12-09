10 декабря в Агрономе возможно отключение света

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 10 декабря в поселке Агроном на улице Ленина. Время отключения – 8.00, время включения – 17.00.

Количество отключенных потребителей – 336 человек.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).