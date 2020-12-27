10 важных видов социальной поддержки в 2020 году

10 важных видов социальной поддержки в 2020 году
Фото: psyfactor.org

10 важных видов социальной поддержки в 2020 году

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59 минут назад Газета РВСГосударстаенные услугиГосуслугиДинской районНовости Динского районаСоциальная поддержка

В 2020 году произошло много изменений в законах, касающийся социальной поддержки семей. 

Итоговую подборку создал портал "Госуслуги". ⠀

Вот главное, что изменилось в 2020 году и сейчас действует.

  • Материнский капитал можно получить на первого ребенка.
  • Маткапитал на второго ребенка стал больше.
  • Выплаты на первого и второго ребенка можно получать до 3 лет.
  • Появились ежемесячные выплаты от 3 до 7 лет.
  • Повышена минимальная сумма пособия по уходу до полутора лет.
  • Кроме алиментов можно взыскать расходы на жилье.
  • Заработала программа льготной ипотеки под 6,5%.
  • Дети имеют преимущество при зачислении в школу, где учатся братья и сестры.
  • Учащиеся начальной школы получают горячее питание бесплатно.
  • Документы для поступления в вуз можно подать онлайн. 

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