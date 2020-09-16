11-летний Вадим ежедневно мучается от жутких головных болей

Вадиму Рудченко из станицы Ладожской (Усть-Лабинский район) всего 11 лет и он ежедневно борется с жуткими головными болями.

Диагноз мальчика: эпилептическая энцефалопатия, выраженное когнитивное расстройство, вегетативная дисфункция, двусторонний медиобазальный склероз, удвоение левой почки, киста в мозгу.

Малышу еще не было и года, когда начались проблемы со здоровьем.

«Он родился полностью здоровым ребенком. До трех с половиной месяцев все было хорошо, он развивался как обычные детки. Но потом нам поставили плановую прививку. И тогда наша жизнь перевернулась. Буквально сразу на наших глазах нашего кроху парализовало. Как только мы вышли с больницы у Вадима, лицо покрылось пятнами, поднялась высокая температура», – рассказывает мама Вадима Елена.

Семья неоднократно посещала больницы, но тщетно, помочь им не смогли. По словам мамы, медики сослались на то, что дальнейшее лечение ребенка невозможно. Когда мальчику было 2,5 года, родители решили обратиться в Германию. Там провели полное обследование и сказали, что в левой лобной части находятся множественные опухоли. Там же провели операцию, она прошла успешно и дала свои плоды.

«Вадим стал буквально расцветать, быстро научился ходить, стремительно развивался, стал сам кушать, бегать, играть. Мы не могли нарадоваться», – вспоминает мама мальчика.

Но в 2018 году вновь состояние Вадима резко стало ухудшаться. Появились кровотечения и просто невыносимые головные боли. Он кричит от них днем и ночью.

«Он просто не знает, куда от них деться, на их фоне в любой момент может случиться инсульт. В России нам снова отказали и мы вновь обратились в Германию. Мы поговорили по скайпу, они изучили все анализы и историю болезни Вадима и ждут нас, чтобы помочь. Нам прогнозируют высокий шанс на полное выздоровление! Есть возможность прекратить ежедневные страдания нашего сына», – продолжает Елена.

Семье выставили счет на оплату – 4 596 000 рублей (51 476 евро). Для них эта сумма неподъемная, поэтому они вынуждены обратиться к неравнодушным людям.

Сумма к сбору: 4 596 800 рублей. Срок – до 20 декабря.

Реквизиты для оказания помощи:

Карты Сбербанка: 4276 8300 1991 5403; 4276 1609 1799 8321

Карта «Тинькофф Банка»: 5536 9138 4755 9933

Тел. +7 (953) 09-77-947 (привязан к карте Сбербанка)

Получатель: Елена Анатольевна Рудченко

Страница в Инстаграм: @help.vadim.2008



