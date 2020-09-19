11 новых автобусов передали Динскому району (видео)

11 новых автобусов передали Динскому району (видео)
Один из новых автобусов оценила молодая мама из Динской.

11 новых автобусов передали Динскому району (видео)

  372
14 часов назад 107 автобус ДинскаяГазета РВСДинская-КраснодарДинской районКубаньтранссервисНовости Динского районаНовые автобусы

Сегодня, 19 сентября, Динской район получил 11 новых комфортабельных автобусов, которые совсем скоро выйдут на маршрут.

Как рассказал начальник управления пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Виктор Паньков, предприятие “Кубаньтранссервис”, которое обслуживает маршруты №107, №108, №122, №127 между Динской и Краснодаром разработало инвестпроект. Он попал под краевую программу софинансирования “Социально-экономическое инновационное развитие Краснодарского края”. Большая часть денег была выделена из краевого бюджета, часть - собственных средств. На приобретение автобусов потрачено более 100 миллионов рублей. Машины отечественного производства выйдут на маршрут № 107.


“Марка автобусов “Нефаз”. Транспорт предназначен для перевозки на пригородных маршрутах. Автобусы оборудованы системой кондиционирования, обеспечена доступность для инвалидов”, - объясняет Виктор Паньков.

Image title

На одном из автобусов показали насколько удобно и быстро теперь смогут молодые мамы с колясками заходить в общественный транспорт. Вся процедура заняла чуть больше минуты, в то же время девушке не пришлось прилагать никаких усилий для подъема коляски.

Image title

“Очень удобно, а это, на мой взгляд, - главное”, - отметила девушка с малышом.

О значимости события сказала и заместитель главы района Елена Трофименко:

“Сегодня на Кубани большое внимание уделяется пассажирским перевозкам, мы видим как изменяется транспортное хозяйство. Динской район находится в непосредственной близости от краевого центра, наши жители часто бывают там и видят, что на улицах Краснодара появляются новые автобусы, троллейбусы. Сегодня такое радостное событие происходит и у нас. Район получает 11 новых автобусов: больших, комфортабельных, оснащенных системой ГЛОНАСС, кондиционированием воздуха, устройством для поднятия и перевозок маломобильных граждан”.

Замглавы района отметила, что такие автобусы делают поездку в город и обратно комфортной и безопасной, и выразила благодарность за проделанную работу губернатору Вениамину Кондратьеву, Министерству Транспорта и дорожного хозяйства, руководителям предприятия.

“Надеемся, что сегодняшнее событие будет позитивным и начнет новую страницу в преображении транспортного и дорожного хозяйства Динского района”, - подытожила она.

Наталья Бережная

Image title

Image title

Image title


Комментарии

Андрей К.
Андрей К. 11 часов назад

Это безусловно хорошо,что у нас появились новые,хорошие автобусы.Но вот интересто,когда же наконец попадет в какуюнибудь инвест программу наша "гордость"здание автовокзала и прилегающая площадь к нему....
P.S.Кондратьеву кстати огромный минус за это безобразие в центре Динской.

Ответить
1
Пушкин
Пушкин 9 часов назад

показуха!!!

Ответить
0