12.02.2021 – зеркальная дата. Что можно и нельзя делать в этот день

В эту пятницу на календаре будет зеркальное число – 12.02.2021 (если посмотреть на цифры, они читаются одинаково со всех сторон). Считается, что в такие дни людям способствует удача и начало приятных изменений. Эта дата также совпадает с Новым годом по китайскому календарю, а значит, событие подарит еще больше позитивной энергии.

Что можно делать 12.02.2021

В этот день лучше всего начать менять свою жизнь к лучшему, например, откажитесь от совершения плохих поступков, вредных привычек, негативных мыслей. Составьте планы на будущее, загадайте желания и начните действовать в нужном направлении.

Проведите этот день с любовью к себе. Сходите на приятные для вас процедуры, измените прическу, побалуйте себя – купите то, что давно хотели, или просто какое-нибудь вкусное блюдо, которое приносит вам удовольствие. Мощная жизненная энергия станет наградой за хороший настрой.

Рекомендуется в пятницу сделать генеральную уборку и избавиться от всех ненужных вещей. Убираем из своей жизни все ненужное: вещи, мусор и даже людей, которые негативно влияют на вас.

Чего нельзя делать 12.02.2021

Запомните, желать несчастья кому-либо нельзя! Эффект бумеранга еще никто не отменял, беда может вернуться к вам с удвоенной силой. Не скандальте, не обижайте никого и забудьте старые обиды. Старайтесь в этот день не лениться, ведь, если вы ничего не делаете, значит, и не нужно вам ничего.

Не стоит покупать ненужное, хоть и выше мы говорили о том, чтобы побаловать себя, но это не значит, что срочно нужно покупать безделушки. Пустые траты – пустое будущее.

И никаких уныний – не думайте, что вы никчемный человек, ведь мысли могут материализоваться и удача покинет вас.

Загадываем желания. Правила

Подумайте, чего вы действительно желаете, и сформулируйте это точно и конкретно.

Накануне этой даты возьмите листок бумаги и напишите то, от чего бы вы хотели отказаться: ненужные люди, неприятные черты характера, работа, которая забирает у вас все силы, и так далее. Утром 12 февраля просто порвите этот список на мелкие кусочки, это поможет преодолеть все преграды на пути к заветным целям.

После этого просто закройте глаза и подумайте о том, чего вы искренне желаете. Представьте, что ваша мечта уже стала реальностью, и запомните свои эмоции и чувства.

Да и просто проживите этот день на позитиве, думая только о хорошем, и удача точно вам улыбнется!