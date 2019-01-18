12 «трудных» пятен и способы их выведения

Новогодние праздники уже закончились, но многим хозяйкам о них напоминают неотстиравшиеся пятна на скатертях и одежде от шашлыка, вина, майонеза и дезодоранта. Избавиться от этой неприятности помогут недорогие подручные средства.

Красное вино

От красного вина спасет смесь из 30 мл спирта, смешанного с 15 мл прозрачного жидкого мыла и 100 мл теплой воды. А достичь максимального успеха в выведении таких пятен поможет нашатырный спирт. Достаточно добавить в смесь 3-4 капли.

Получившуюся жидкость аккуратно наносят на место загрязнения губкой или ватным диском, затем нужно немного потереть и сполоснуть.

Жир от шашлыка

Жирные пятна от шашлыка – частая проблема после праздничных застолий. С такими загрязнениями хорошо справляется жидкое средство для мытья посуды. Надо смочить загрязнение в горячей воде, нанести жидкость, подождать 7-10 минут и постирать.

Следы от помады

Следы от губной помады лучше выводить сразу. Есть средства, которые спасут даже от водостойкой губной помады. Просто налейте аммиак на пятно и дайте изделию полежать обработанным. Затем сполосните. При необходимости повторите процедуру. После этого натрите обработанное место хозяйственным мылом и постирайте.

С белой ткани помаду поможет вывести перекись водорода. Налейте средство на пятно, дайте ему впитаться в структуру ткани и выстирайте кофту.

Кофейные пятна

Загрязненное место подставьте пятно под струю очень горячей воды изнаночной стороной. Так вы сможете вымыть часть въевшихся дубильных веществ. Затем постирайте вещь с хозяйственным мылом.

Как избавиться от майонеза

Незамедлительно удалите майонез с ткани ножом и аккуратно тщательно промокните салфеткой оставшийся след, не размазывая его. Губкой нанесите на пятно средство для мытья посуды. Через час постирайте вещь в стиральной машине.Незамедлительно удалите майонез с ткани ножом и аккуратно тщательно промокните салфеткой оставшийся след, не размазывая его. Губкой нанесите на пятно средство для мытья посуды. Через час постирайте вещь в стиральной машине.

Пятна от фруктов и сока

Пятно необходимо обработать столовым уксусом промакивающими движениями и прополоскать вещь в холодной воде.

Дезодорант на цветных вещах

Удалить следы от дезодоранта с цветных вещей поможет водка или медицинский спирт. Средство необходимо развести с водой в равных пропорциях и обильно протереть пятна смоченным в нем ватным диском. Через несколько минут вы увидите результат. Затем прополосните и постирайте вещь.

Пятна от пота со светлой одежды

Смешайте 4 столовых ложки пищевой соды с четвертью стакана воды. Получившейся массой с помощью щетки протрите пятна. Через час постирайте вещь. При необходимости процедуру можно повторить.

Избавляемся от лака для ногтей

Вывести лак для ногтей поможет ацетон. Протрите пятно с изнанки ватным диском, смоченным в ацетоне. Замочите вещь в горячей воде и через время прополосните.

Шоколад на цветной одежде

200 мл глицерина растворите в 200 мл воды и добавьте 1 чайную ложку нашатырного спирта. Пятно от шоколада замочите в воде на 15-20 минут. Затем нанесите на место загрязнения приготовленную смесь с помощью губки и прополосните вещь.

Кетчуп на белом

От пятен кетчупа на белых вещах помогут избавиться белый уксус и пятновыводитель. Испачканную вещь выверните наизнанку. Разведите покупной пятновыводитель в воде, следуя инструкции, и замочите в этом растворе изделие на 10 минут. Затем промокните пятно белым уксусом. Процедуру можно повторить.

Избавляемся от свекольных пятен

Пятно от свеклы подставляют под струю кипятка и держат так, пока загрязнение не исчезнет. Этот способ не подходит для «капризных» тканей. Также можно свежее свекольное пятно засыпать солью. Убирают ее, когда она станет розовой. Затем изделие стирают в стиральной машинке.Пятно от свеклы подставляют под струю кипятка и держат так, пока загрязнение не исчезнет. Этот способ не подходит для «капризных» тканей. Также можно свежее свекольное пятно засыпать солью. Убирают ее, когда она станет розовой. Затем изделие стирают в стиральной машинке.