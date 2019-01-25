125 грамм «блокадного хлеба» выдавали в Динской (фоторепортаж)

Сегодня, 25 января, в станице Динской, в преддверии празднования 75-й годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась патриотическая акция «Боль и мужество Ленинграда».

В ходе мероприятия молодые люди читали стихи поэтов блокадного Ленинграда и современных авторов, отрывки из дневников и писем жителей осажденного города.

Кроме того, все желающие могли увидеть одежду, обмундирование и оружие времен Второй Мировой войны, которую предоставил военно-исторический клуб «Гвардия».

Также рядом расположилась тематическая площадка, где всем желающим девушки в военной форме выдавали по 125 грамм «блокадного хлеба». Напомним, что в те тяжелые времена это было дневной нормой.

Также прохожим раздавали листовки патриотической направленности.







