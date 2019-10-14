13 октября в Динском районе сбили пешехода и велосипедиста

Первая авария произошла около обеда в станице Васюринской. Велосипедист двигался со стороны улицы Железнодорожной в сторону улицы Северной по обочине. Там же он столкнулся с автомобилем, водитель которого поворачивал направо на стоянку. В результате ДТП пострадал велосипедист. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадину головы и сотрясение мозга. Доставлен в Динскую ЦРБ, ему назначено амбулаторное лечение.

Вторая авария случилась в 16.15 в станице Динской. Водитель авто, не выбрав безопасный боковой интервал, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал пешеход. Он получил телесные повреждения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.



