13 призовых мест по Киокусинкай завоевали динчане

13 призовых мест по Киокусинкай завоевали динчане

13 призовых мест по Киокусинкай завоевали динчане

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9 часов назад Газета РВСДинской районКиокусинкайНовости Динского районаСавчукСпорт

20 декабря 2020 в Краснодаре, в спортивном комплексе имени Василия Мачуги, состоялись Чемпионат и первенство Южного Федерального Округа по Киокусинкай.

Спортсмены Динской детско-молодёжной Федерации Киокусинкай показали отличную подготовку и мастерство.

Результаты наших спортсменов 13 призовых мест.

Чемпионами в своих категориях стали:

  • Шарин Никита(тренер Савчук А.И)
  • Шарин Александр(тренер Савчук А.И)
  • Рыбчак Дарья(тренер Савчук А.И)

Серебрянными призёрами в своих категориях стали:

  • Коваленко Владимир(тренер Савчук А.И)
  • Гончаренко Даяна (тренер Шпилевая А.В)
  • Никитин Никита(тренер Савчук А.И)

Бронзовыми призёрами в своих категориях стали:

  • Сухорученко Никита(тренер Савчук А.И)
  • Плотников Александр (тренер Савчук А.И)
  • Гусев Вадим (тренер Савчук А.И)
  • Плохая Диана (тренер Савчук А.И)
  • Курдюкова Марина (тренер Савчук А.И)
  • Першин Антон (тренер Савчук А.И)
  • Волошин Иван (тренер Савчук А.И)

Специальный приз за Лучшую технику среди мужчин - Коваленко Владимир

Специальный приз за Волю к победе среди женщин - Гончаренко Даяна






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