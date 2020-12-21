13 призовых мест по Киокусинкай завоевали динчане
20 декабря 2020 в Краснодаре, в спортивном комплексе имени Василия Мачуги, состоялись Чемпионат и первенство Южного Федерального Округа по Киокусинкай.
Спортсмены Динской детско-молодёжной Федерации Киокусинкай показали отличную подготовку и мастерство.
Результаты наших спортсменов 13 призовых мест.
Чемпионами в своих категориях стали:
- Шарин Никита(тренер Савчук А.И)
- Шарин Александр(тренер Савчук А.И)
- Рыбчак Дарья(тренер Савчук А.И)
Серебрянными призёрами в своих категориях стали:
- Коваленко Владимир(тренер Савчук А.И)
- Гончаренко Даяна (тренер Шпилевая А.В)
- Никитин Никита(тренер Савчук А.И)
Бронзовыми призёрами в своих категориях стали:
- Сухорученко Никита(тренер Савчук А.И)
- Плотников Александр (тренер Савчук А.И)
- Гусев Вадим (тренер Савчук А.И)
- Плохая Диана (тренер Савчук А.И)
- Курдюкова Марина (тренер Савчук А.И)
- Першин Антон (тренер Савчук А.И)
- Волошин Иван (тренер Савчук А.И)
Специальный приз за Лучшую технику среди мужчин - Коваленко Владимир
Специальный приз за Волю к победе среди женщин - Гончаренко Даяна
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