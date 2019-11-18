15 метров парковки забрали под тротуар в центре Динской

Реконструкция тротуара по улице Красной стала главным событием осени в Динской. Пешеходная зона теперь шире, новая плитка радует глаз. И все было бы хорошо, если бы не одно но: по мере продвижения ремонта сокращается количество парковочных мест для автомобилей.

Так, значительно уменьшилась парковка в районе магазина «Статус». Дорожные рабочие подсчитали, что это примерно 15 метров.

«Обещали сделать улицу Красную красивой, и делают, тротуар хороший», - написала в «РВС» динчанка, - «Но почему думают только о пешеходах, а как же автомобилисты? В станице остро стоит вопрос с парковками. Платных практически нет, а теперь и бесплатных лишают! Сначала закрыли часть возле Центра творчества, теперь у «Статуса» отщиипнули практически половину. Зачем?"









Как пояснил нам глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, данное решение принимал владелец автодороги — министерство транспорта Краснодарского края. Причина — соблюдение государственного стандарта при обустройстве разгонной полосы для автобусов. Одна из целей реконструкции улицы Красной — обустройство заездных карманов для остановок, чтобы при посадке-высадке пассажиров автобусы не мешали движению транспорта.

Также Виталий Литвинов пояснил, что остановочные павильоны, кроме тех, что находятся в частной собственности, в ходе реконструкции будут заменены. Новые остановки будут оформлены в едином стиле.









Вопрос нехватки парковок глава поселения прокомментировал отдельно.

Мы изыскиваем любые земельные участки для обустройства стоянок. Недавно сделали парковку на 18 мест напротив Чапаева, 100 в районе центрального парка. Установили знак, разрешающий парковаться такси. Планируем парковку напротив рынка, где центральный въезд. По улицам Первомайской, Красноармейской, Чапаева сделаем одностороннее движение. Это также поможет избавиться от заторов на дорогах.



