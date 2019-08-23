16 контейнеров для раздельного сбора мусора установлены в райцентре

Для раздельного сбора мусора АО "Мусороуборочная компания" установила в станице Динской уже 16 новых контейнеров.

Емкости для сбора полиэтиленовых бутылок и пластиковых флаконов, а также для складывания исключительно макулатуры расположены по следующим адресам: