16 марта умерла российская певица Юлия Началова.

Юлия скончалась в одной из московских клиник в возрасте 38 лет.

11 марта она попала в реанимацию в связи с резким повышением уровня сахара в крови. – у Юли был диагностирован диабет. Семь лет певица боролась с подагрой. 12 марта в связи с тяжелым состоянием врачи были вынуждены ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, так как дышать самостоятельно она не могла.

12 марта появились сообщения об острой почечной недостаточности. 14 марта начался отек легких, осложненный двусторонней пневмонией. 15 марта диагностирована сердечно-сосудистая недостаточность.

Утром 16 марта певице провели операцию на ноге. Менеджер Началовой рассказывала о том, что Юля стерла ногу. Вечером сердце певицы перестало биться. Смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности на фоне отека легких и мозга.