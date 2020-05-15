16 июня жителям Динской рекомендуется отключить газовое оборудование

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» уведомляет жителей о том, что 16 июня на ГРС в Динской будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы на газораспределительной станции.

В связи с этим абонентам рекомендуется уменьшить потребление природного газа с 8 до 17, отключив газовое оборудование, так как при проведении работ возможно прекращение подачи газа.

Если такое произойдёт, пуск газа будет проводиться работниками Филиала № 1, когда закончится ремонт на ГРС.