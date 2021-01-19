Парень ехал на поддоне, привязанном к машине, и вылетел на встречку

Произошло это 18 января в селе Первореченском. Подробности рассказал заместитель прокурора Динского района Федор Шолохов.

«Вечером 18 января молодые люди при неблагоприятных погодных условиях устроили катание на деревянном поддоне, используя его вместо санок. Он был привязан к заднему бамперу автомобиля. Развлечение осуществлялось на заснеженной и скользкой проезжей части автомобильной дороги. Во время него деревянный поддон вынесло на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся по ней автомобилем», – пояснил заместитель прокурора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний, у него перелом бедра и закрытая черепно-мозговая травма.

Ход и результаты процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия взяты на контроль прокуратуры района.

«Обращаем ваше внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения в условиях гололедицы. Она требует повышенной внимательности от всех участников дорожного движения: как водителей транспортных средств, так и пешеходов. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, выполнять предписания дорожных знаков, не допускать резких маневров», – призывает Федор Шолохов.

Сведения предоставили также и в Госавтоинспекции Динского района.

По предварительным данным, 18 января в 21.46 в Первореченском на ул. Советской произошло ДТП.

20-летний водитель автомобиля «Гранд-Тигер» ехал со стороны ул. Ленина в сторону ул. Кирпичной. Он нарушил правила, перевозя 17-летнего пассажира вне автомобиля – на деревянном поддоне, который был привязан за задний бампер. В результате заноса поддон вынесло на полосу для встречного движения, где он врезался в неустановленный автомобиль. У несовершеннолетнего пассажира перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

По данным очевидцев, неустановленного автомобиля не было. Водитель, в машину которого врезался парень на поддоне, был с ним до приезда медиков. Обстоятельства высняются.

«Уважаемые водители! Согласно п. 22.8 Правил дорожного движения Российской Федерации, запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля. Данное нарушение может привести к получению серьезных травм. Следует помнить, что катание на санках, ватрушках и прочих вещах очень опасно для жизни и здоровья», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

В ведомстве уточнили, что перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения влечет за собой административный штраф в размере 1000 рублей. Но в данной ситуации наказание будет серьезней, так как причинен вред здоровью.