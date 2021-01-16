17 января в Динском районе возможен снегопад

Главном управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об ухудшении погодных условий на Кубани.

На территории региона 16-18 января ожидаются обильные снегопады, метель, усиление ветра.

Как сообщается на официальном сайте краевого МЧС, 16 января и до утра 17 января снег прогнозируется преимущественно на Черноморском побережье, в городе Сочи и в юго-восточной части Краснодарского края (в Туапсинском, Апшеронском, Лабинском районах, а также в городах Новороссийск и Геленджик).

17 января снегопады пройдут по всей территории Краснодарского края.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует: