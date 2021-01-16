17 января в Динском районе возможен снегопад

17 января в Динском районе возможен снегопад

17 января в Динском районе возможен снегопад

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3 часа назад Газета РВСДинской районНовости Динского района

Главном управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об ухудшении погодных условий на Кубани. 

На территории региона 16-18 января ожидаются обильные снегопады, метель, усиление ветра.

Как сообщается на официальном сайте краевого МЧС, 16 января и до утра 17 января снег прогнозируется преимущественно на Черноморском побережье, в городе Сочи и в юго-восточной части Краснодарского края (в Туапсинском, Апшеронском, Лабинском районах, а также в городах Новороссийск и Геленджик).

17 января снегопады пройдут по всей территории Краснодарского края

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует:

  • управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями;
  • паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от слабо укрепленных конструкций;
  • при движении по краю проезжей части пешеходам обязательно рекомендуется обозначать себя светоотражающими элементами;
  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении их обрыва звоните по телефонам экстренных служб;
  • закрепляйте слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

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