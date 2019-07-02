2 июля можно будет наблюдать солнечное затмение

Полное солнечное затмение можно будет наблюдать сегодня, 2 июля. Но не спешите искать стеклышки, солнце спрячется за луной в 22.23 по московскому времени.

Лучше всего наблюдать астрономическое явление в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Но и мы выйдем глянуть на небо, правда же? Вдруг увидим краешек затмения.⠀

Совсем скоро, 17 июля, земляне смогут увидеть затмение Луны. На этот раз его будет хорошо видно на территории России. О времени пока мне сообщается.

Следующее солнечное затмение - кольцеобразное - можно будет наблюдать 26 декабря.