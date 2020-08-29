2 сентября во всех школах Кубани пройдет урок здоровья

Урок здоровья проведут педагоги и медработники. Они напомнят ученикам о профилактических мерах борьбы с коронавирусом, правилах поведения в общественных местах и транспорте.

Уроки проведут детям с 1 по 11 класс.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, занятие состоится в рамках Всекубанского дня безопасности. Организаторы - министерство образования, науки и молодежной политики и министерство здравоохранения Краснодарского края.

В ведомстве напомнили, из-за пандемии в классах установлены рециркуляторы воздуха. Чтобы минимизировать контакты детей, разработано специальное расписание уроков и перемен. Кроме того, у школьников и сотрудников будут измерять температуру. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, где и будут проходить все уроки.

Использовать средства индивидуальной защиты в обязательном порядке будет только технический персонал.



