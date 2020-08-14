20 августа станет известно, как пройдет День знаний

Нас часто спрашивают, чего ждать от 1 сентября, будет ли торжественная линейка.

Ответа пока не знает никто. Только 20 августа Роспотребнадзор доведёт до регионов требования к проведению Дня знаний. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в инстаграме Вениамин Кондратьев.

"Мы должны быть готовы к любому формату. Даже если не будет традиционных линеек, необходимо сделать всё, чтобы этот день запомнился школьникам как праздник, – написал он и добавил: И, конечно, мы должны обеспечить полную безопасность".

Как вы считаете, нужно ли сейчас проводить массовое мероприятие с участием всех детей, чем по сути и являются торжественные линейки, или не стоит? Быть может, стоит организовать торжества по возрастным группам? Или вообще устроить праздники, например, только для первоклашек, у которых это впервые?

Кстати, на подготовку образовательных учреждений из бюджета выделено 1,8 млрд рублей – это деньги на капремонт, благоустройство, обеспечение безопасности. До указанного выше срока все школы должны быть готовы к началу учебного года.