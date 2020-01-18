20 января почти 4300 жителей района останутся без света

Почти 4300 жителей Динского района в понедельник, 20 января с 8.00 до 17.00, внепланово останутся без электричества.

Станица Васюринская

пер. 40 лет Победы, пер. Хадыженский, пер. Северный, ул. Васюринская, ул. Восточная, ул. Выгонная, ул. Гоголя, ул. Железнодорожная, ул. Жилинского, ул. Запорожская, ул. Ивко, ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирпичная, ул. Кропоткина, ул.Кубанская, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Матвеевская, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Редутская, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Спартаковская, ул. Суворова, ул. Ульяновская.

Причина: монтаж шлейфов на оп. 1/19. Количество отключенных потребителей: 3800.

Станица Старомышастовская

ул. Ленина, Крупской, К-Маркса.

Причина: Для перераспределения нагрузок. Количество отключенных потребителей: 147.

Станица Новотитаровская

ул.Первомайская, Октябрьская.

Причина: замена деф.оп. 2/7. Количество отключенных потребителей: 180.

Поселок Зарождение

ул.Солнечная.

Причина: Подключение абонента. Количество отключенных потребителей: 108.

Станица Динская

ул.Славянская, Рябовола, 300Лет Кубанского Войска.

Причина: Подключение абонента. Количество отключенных потребителей: 168.





Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



