21 идея для проведения новогодних выходных

21 идея для проведения новогодних выходных
Фото: https://www.culture.ru/

21 идея для проведения новогодних выходных

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Новый год встретили, а впереди еще несколько выходных. Чем себя занять? Предлагаем вам список дел, которые помогут вам провести эти дни не скучая.

  1. Кинотеатры открыли, а это значит можно развеяться и посмотреть интересный фильм или мультик.

  2. Также можно устроить просмотр любимого сериала или остросюжетного фильма дома, укутавшись в плед с кружкой любимого напитка и вкусняшками.

  3. Прогуляться на свежем воздухе. Прогулка на свежем воздухе с семьей или друзьями пойдет на пользу. Если есть возможность, поедьте в парк Галицкого в Краснодар. К зимним праздникам там установили новые арт-объекты. А также вечерняя иллюминация приводит в восторг. Это один из самых масштабных градостроительных проектов Краснодара за несколько лет. Без положительных впечатлений вы оттуда не уедете точно.

  4. Отправьтесь на рыбалку. Хоть за окнами и зима, благо мы живем на юге России, погода солнечная и теплая в эти дни.

  5. Приберите дома. Накануне Нового года мы распихиваем вещи по всем углам, чтобы навести порядок. Однако есть много вещей, которые стали ненужными и только захламляют дом. Переберите их. Что-то выбросьте, а чем-то поделитесь с друзьями, знакомыми или отдайте нуждающимся.

  6. Сделайте небольшой косметический ремонт. Возможно вы давно хотели перекрасить стену на кухне, поклеить обои в коридоре или просто сделать перестановку в доме. Время пришло.

  7. Займитесь спортом. Иногда мы откладываем тренировку на потом и это “потом” длится месяцами. А ведь главное начать. Дальше будет легче вписать занятия в свой график дня.

  8. Научитесь готовить что-то новое. Выходные - прекрасное время заняться кулинарией. А если приобщить своих домочадцев, то получится увлекательно.

  9. Почитайте. Часто времени не хватает на книги. Но именно сейчас есть возможность прочитать пару романов или детектив.

  10. Можно пройти тренинг или мастер-класс. В интернете есть много интересных на различную тематику. Выберите свое направление и вперед.

  11. Поиграйте в игры. Это могут быть разнообразные карточные игры, нарды, шашки или шахматы, “Мафия”, “Монополия”, “Крокодил”, “Твистер” и другие.

  12. Организуйте с друзьями шашлыки.

  13. Совершите велопрогулку.

  14. Уделите время своей внешности. Это может быть салон СПА, парикмахерская, массаж, маникюр. Некоторые мужчины еще ни разу не были в барбершопе. Сходите. Все имеют право быть красивыми. Также большое количество масок для лица и волос можно сделать в домашних условиях. Да и маникюр, педикюр, эпиляцию не обязательно делать в салоне, некоторые делают сами, когда есть время. А оно есть.

  15. Пообщайтесь с близкими. Навестите брата, сестру, родителей, детей.

  16. Отправьтесь в горы, покатайтесь на лыжах, сноуборде, санках. Просто побудьте наедине с природой, отдохните от суеты.

  17. Наведите порядок в компьютере. Удалите ненужные снимки, файлы, документы. Почистите телефон от ненужной информации.

  18. Соберите пазл. Обычно это делают вместе с семьей, детьми или друзьями. А потом наклейте его на ватман и получится картина. Некое напоминание о приятном времяпровождении.

  19. Заведите дневник. Вносите в него как события, так и свои мысли. Спустя время интересно будет перечитать.

  20. Начните планировать. Воспользуйтесь ежедневником. В нем четко прописывайте распорядок дня и старайтесь выполнять все пункты. Так вы организуете себя для выполнения поставленных задач.

  21. Выспитесь. Здесь наверное будет лишним описывать как это делать. Главное не впасть в спячку.

Надеемся вы найдете из этого перечня занятия для себя. И поделитесь с нами, как вы проводите свои выходные.

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