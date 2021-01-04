21 идея для проведения новогодних выходных

Новый год встретили, а впереди еще несколько выходных. Чем себя занять? Предлагаем вам список дел, которые помогут вам провести эти дни не скучая.

Кинотеатры открыли, а это значит можно развеяться и посмотреть интересный фильм или мультик.

Также можно устроить просмотр любимого сериала или остросюжетного фильма дома, укутавшись в плед с кружкой любимого напитка и вкусняшками.

Прогуляться на свежем воздухе. Прогулка на свежем воздухе с семьей или друзьями пойдет на пользу. Если есть возможность, поедьте в парк Галицкого в Краснодар. К зимним праздникам там установили новые арт-объекты. А также вечерняя иллюминация приводит в восторг. Это один из самых масштабных градостроительных проектов Краснодара за несколько лет. Без положительных впечатлений вы оттуда не уедете точно.

Отправьтесь на рыбалку. Хоть за окнами и зима, благо мы живем на юге России, погода солнечная и теплая в эти дни.

Приберите дома. Накануне Нового года мы распихиваем вещи по всем углам, чтобы навести порядок. Однако есть много вещей, которые стали ненужными и только захламляют дом. Переберите их. Что-то выбросьте, а чем-то поделитесь с друзьями, знакомыми или отдайте нуждающимся.

Сделайте небольшой косметический ремонт. Возможно вы давно хотели перекрасить стену на кухне, поклеить обои в коридоре или просто сделать перестановку в доме. Время пришло.

Займитесь спортом. Иногда мы откладываем тренировку на потом и это “потом” длится месяцами. А ведь главное начать. Дальше будет легче вписать занятия в свой график дня.

Научитесь готовить что-то новое. Выходные - прекрасное время заняться кулинарией. А если приобщить своих домочадцев, то получится увлекательно.

Почитайте. Часто времени не хватает на книги. Но именно сейчас есть возможность прочитать пару романов или детектив.

Можно пройти тренинг или мастер-класс. В интернете есть много интересных на различную тематику. Выберите свое направление и вперед.

Поиграйте в игры. Это могут быть разнообразные карточные игры, нарды, шашки или шахматы, “Мафия”, “Монополия”, “Крокодил”, “Твистер” и другие.

Организуйте с друзьями шашлыки.

Совершите велопрогулку.

Уделите время своей внешности. Это может быть салон СПА, парикмахерская, массаж, маникюр. Некоторые мужчины еще ни разу не были в барбершопе. Сходите. Все имеют право быть красивыми. Также большое количество масок для лица и волос можно сделать в домашних условиях. Да и маникюр, педикюр, эпиляцию не обязательно делать в салоне, некоторые делают сами, когда есть время. А оно есть.

Пообщайтесь с близкими. Навестите брата, сестру, родителей, детей.

Отправьтесь в горы, покатайтесь на лыжах, сноуборде, санках. Просто побудьте наедине с природой, отдохните от суеты.

Наведите порядок в компьютере. Удалите ненужные снимки, файлы, документы. Почистите телефон от ненужной информации.

Соберите пазл. Обычно это делают вместе с семьей, детьми или друзьями. А потом наклейте его на ватман и получится картина. Некое напоминание о приятном времяпровождении.

Заведите дневник. Вносите в него как события, так и свои мысли. Спустя время интересно будет перечитать.

Начните планировать. Воспользуйтесь ежедневником. В нем четко прописывайте распорядок дня и старайтесь выполнять все пункты. Так вы организуете себя для выполнения поставленных задач.