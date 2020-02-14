Что подарить своему защитнику в зависимости от знака зодиака?

Порой выбор подарков на 23 февраля приводит к заезженной пластинке: «Ну что тебе подарить?» и пакуется в стандартный набор из средств личной гигиены. Мы решили подойти к этой теме нестандартно и узнать у астролога Светланы Франк, как выбрать подарок своему мужчине в зависимости от знака зодиака.

Овен

Шарф, шапка, что-то для его любимого хобби (например, аксессуары для автомобиля). Поход на спортивное мероприятие, поездка на чем-либо (квадроциклы, сани, лыжи) или билет на КВН, Stand Up шоу. Абонемент в фитнес-клуб или спортзал, любые активности и принадлежности к ним (спортивная сумка, шейкер, классная футболка).

Телец

Мягкий халат и тапочки, кружка, копилка, кофемашина или просто хороший, качественный чай или кофе. Тельцы – гурманы, поэтому красная икра или любое изысканное угощение, в том числе упакованное во «вкусный» букет, придутся им по вкусу. Аксессуары к одежде (шарф, красивый кошелек, сумка, держатель для карт), билеты в кино, домашний бар в виде глобуса или в формате деревянной подставки порадуют или дополнят интерьер.

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Близнец

Любят все новое, с юмором и шуточное. Главное, чтобы подарок был интересным, оставляя улыбку и желание подвигаться и поболтать. Наушники, смартфон, планшет, компьютер, очки, электрический самокат, наручные часы, записная книжка, сертификат на изучение иностранных языков и даже попугай.

Рак

Важно подарить то, что вызовет приятные эмоции. Радиоплеер, именной махровый халат, фотоальбом с памятными снимками, сладкое, например, набор вкусного домашнего меда, орехи, бытовая техника, домашний кинотеатр, золотая рыбка. Если человек что-то коллекционирует, то вообще идеально – пополняем коллекцию! Суть в эмоциях, преподнесите этот подарок действительно от души, и тогда Рак оценит его по достоинству.

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Лев

Тут главное – индивидуальный подход (гравировки, инициалы, что-то именное, персонализированное). Творческий мастер-класс, что-то для его хобби или увлечения. Фотосессия, духи, аквариум, сладкое, обучающий семинар или вебинар, галстук, ремень, подвеска, домашний фонтан, селфи-палка, аудиоплеер, ноутбук, барбекю. Лев любит внимание к себе и ощущение праздника.





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Дева

Оценит то, что облегчает жизнь, сделает ее приятной и структурированной. Набор для ванной (например, электрическая зубная щетка), курсы по финансовому инвестированию или любимому хобби, книги, как бумажные, так и электронные. Наушники, плеер, наручные часы, зонт, любая техника (робот-пылесос, мини-отпариватель, массажер), дорогая еда (например, икра), витамины, добавки и БАДы, ортопедическая подушка. Суть в практичности и полезности.

Весы

Дарите что-то красивое! Весы любят традиционные, но изысканные подарки. Духи, ювелирные украшения, рубашка, кожаный ремень, бумажник, парфюмерия, билет на выставку, в галерею, совместный поход на каток или в спа-салон. Суть в красоте! Если подарок для Весов радует глаз, слух и другие органы чувств, то вы фаворит. Подарок стоит красиво упаковать и подать со всем изяществом, ибо эстетика подарка – превыше всего. Например, подарите ему его портрет или ваш совместный, и он точно будет радовать его глаз долгое время.

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Скорпион

Подарок должен разбудить эмоции и занять ум. Подарки с чувственной, эмоциональной или мистической направленностью будут приняты на ура. Курс тайского массажа, посещение какого-нибудь эзотерического специалиста, книга-детектив, билет на квест (например, с тематикой: комната страхов, опытов, расследований), дорогой парфюм, личный талисман, будоражащий психологический тренинг. Подарок должен быть не пестрый, а темных или сдержанных тонов. Скорпионы очень любят натуральные материалы (кожа, камень, дерево, металл). Черный кожаный кошелек или ремень, украшения с натуральным камнем, вязаный шарф. Можно просто подарить сертификат в любимый магазин или салон, а лучше то, где можно испытать себя на прочность, например, сплав по бурлящей реке – рафтинг. Оставьте в подарке интригу, загадку и будьте искренни, тогда успех обеспечен!





Стрелец

Огненный и амбициозный знак располагает к нетривиальным решениям. Одним из желанных подарков будет все, что связано с путешествиями. Тревел-наборы, фотоаппараты, видеокамера или экшн-камера, рюкзак, сумка, чехол на телефон, портативная зарядка, квадрокоптер, гироскутер. Стрельцы любят новую информацию, поэтому билет на тренинг ведущего специалиста или книга-мотиватор с философско-эзотерическим подтекстом будут в самый раз. Еще порадует посещение места, где можно посмеяться (например, билет на концерт Stand Up шоу с участием звезд Comedy Club). Суть в веселье и впечатлениях.

Козерог

Знак располагает к "нужным" подаркам, даже связанным с работой или целями Козерога. Не любит лейблы, кричащие надписи и шуточные принты, поэтому, если вы дарите шарф, то однотонный, если ремень, то пусть это будет просто кожаный классический ремень, если кошелек, то кожаный, практичный и удобный. Логика примерно такая. Чтобы просто и со вкусом. Подписка на его любимый журнал или iTunes, часы, ремень, ежедневник и канцелярия для упорядочивания его дел – вообще, все, что связано со структурой, логикой, упрощением и порядком. Хорошая книга, подарочное издание или же электронная книга, если это путешествие, то на лыжный курорт с видом на горы. Суть в практичности и потребностях самого Козерога! Отталкивайтесь от целей или увлечений. Если он любит рыбалку или походы в лес, то можно подарить казан или набор из фляжки и стопок для горячительных напитков. Аккуратней с сюрпризами и оригинальностью.

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Водолей

Настроен на оригинальные, неожиданные, волнующие подарки. Чехол на телефон, ноутбук, наушники, переносная зарядка или любая дополнительная память для гаджета или компьютера, смарт-часы, мультиварка, астрологическая консультация, интересные брелки, подписка на журнал или музыку, любая экзотика, что-то интеллектуальное, трендовое, современное. Суть в подходе! Это должен быть сюрприз, упакованный в стильном и креативном формате.





Рыбы

Выбирать необходимо не умом, а сердцем. Они будут искренне рады подарку, сделанному своими руками. Что-то бытовое и скучное не тронет, однако, если вы вложите в подарок открытку с пожеланиями, это будет феерично. Уходовая косметика, сертификат в спа, на массаж, в бассейн, что-то музыкальное, например, билет на концерт или в кино, красивая иллюстрированная книга про тайны подсознания или загадки человечества. Теплые мягкие вещи светлых тонов. Видеокамера, аквариум, очки, галстук. Суть в чувствах! Ваш подарок должен действительно идти от сердца, больше нежности, теплоты и любви. Но самый лучший подарок – это ваша любовь близким.

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