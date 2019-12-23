24 декабря более 2300 жителей района останутся без света

Более 2300 жителей Динского района во вторник, 24 декабря, внепланово останутся без электричества.

Станица Динская

Пер. Бондаря, пер. Восточный, пер. Жлобы, пер. Котовского, пер. Матюнина, пер. Пушкина, пер. Тельмана, пер. Трудовой, пер. Украинский, пер. Черноморский, ул. Восточная, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Запорожская, ул. Заречная, ул. Казачья, ул. Кольцевая, ул. Кочетинская, ул. Кутузова, ул. Макаренко, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Трудовая, ул. Узкая, ул. Украинская, ул. Черноморская, ул. Юности.

С 8.00 до 17.00 планируется отключение электроэнергии для монтажа провода в пр. опор 75-95.

Ул. Садовая, ул. Революционная, пер. З. Космодемьянской, ул. Первомайская, пер. Чкалова, пер. Гайдара, ул. Широкая, ул. Динская, пер. Тюленина, ул. Краснодарская, ул. Коммунальная, пер. У. Громовой, пер. Л. Шевцовой, ул. Октябрьская.

С 8.00 до 17.00 планируется проведение б/работ при ТО оборудовании ТП АГ11-16.

Станица Новотитаровская

Ул. Октябрьская, Леваневского, Р. Люксембург.

С 8.00 до 17.00 планируется проведение работ для перераспределения нагрузок.

Станица Старомышастовская

Ул. Куйбышева, Садовая, Пролетарская.

С 8.00 до 17.00 планируется проведение работ по замене провода оп. 1-10.





Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).