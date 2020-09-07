24 сентября в Динском районе пройдет День донора.

Сдать кровь можно в мобильной станции при территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная, 73а) с 8.30 до 12.30.

Требование к донорам:

наличие справки об эпидблагополучии, в которую вносится обязательная информация о том, что донор за пределы РФ в течение последних месяцев не выезжал и в контакте с заболевшими коронавирусом не был;

наличие паспорта.

Желающим сдать кровь обращаться:

по телефону 8(86162)-6-51-62,

для предварительной записи с 9.00 до14.00 в кабинет переливания крови Динской центральной районной больницы (кроме субботы и воскресенья).





При формировании группы доноров в количестве 80 человек запись последующих желающих переносится на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови.





“Записываем 80 человек, забор крови осуществляется у не более 60 человек из-за ограниченности выездной станции и медицинских противопоказаний на день сдачи крови у доноров (низкий уровень гемоглобина, заболевания на день сдачи и так далее). Убедительная просьба: если после записи что-то поменялось и вы не сможете явиться в назначенное время, сообщить об этом заранее”, –подчеркивают в Динской ЦРБ.

Желающие сдать кровь вне записи формируют живую очередь в день сдачи.

Дополнительные подробности, а также список противопоказаний к донорству можно узнать по телефону 8(86162)-6-51-62.