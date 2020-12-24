26 декабря Дед Мороз ждёт звонки детей Динского района. Инструкция

26 декабря Дед Мороз ждёт звонки детей Динского района. Инструкция
Фото: ДК Пластуновской

26 декабря Дед Мороз ждёт звонки детей Динского района. Инструкция

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7 часов назад Газета РВСДворец культуры ПластуновскойНовости Динского районаПоздравление Деда Мороза

Работники Дворца культуры в Пластуновской 26 декабря запускают новогоднюю акцию «Дед Мороз в Скайпе». 

В этот день с 12 до 16 часов сказочному персонажу можно будет позвонить по видеосвязи. 

Как отметили в самом ДК, сделать это может каждый ребенок, проживающий в Динском районе. 

Что для этого нужно? 

1. Установить на мобильный телефон или компьютер программу «Скайп»;

2. Найти контакт Дед Мороз Василич;

3. Позвонить в любое время с 12 до 16 часов. 

На заметку. Если на звонок никто не отвечает или он сбрасывается, значит в данным момент линия занята. Необходимо попробовать позже. 

Работники культуры отмечают, что Дедушка Мороз будет рад стихам, рассказам и другим инициативам. 

Мероприятие проводится в онлайн-формате в связи с запретом на проведение массовых гуляний из-за пандемии.

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