26 декабря Дед Мороз ждёт звонки детей Динского района. Инструкция
Работники Дворца культуры в Пластуновской 26 декабря запускают новогоднюю акцию «Дед Мороз в Скайпе».
В этот день с 12 до 16 часов сказочному персонажу можно будет позвонить по видеосвязи.
Как отметили в самом ДК, сделать это может каждый ребенок, проживающий в Динском районе.
Что для этого нужно?
1. Установить на мобильный телефон или компьютер программу «Скайп»;
2. Найти контакт Дед Мороз Василич;
3. Позвонить в любое время с 12 до 16 часов.
На заметку. Если на звонок никто не отвечает или он сбрасывается, значит в данным момент линия занята. Необходимо попробовать позже.
Работники культуры отмечают, что Дедушка Мороз будет рад стихам, рассказам и другим инициативам.
Мероприятие проводится в онлайн-формате в связи с запретом на проведение массовых гуляний из-за пандемии.
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