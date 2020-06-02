3 июня в Мичуринском сельском поселении отключат свет

В Мичуринском сельском поселении 3 июня с 8 до 18 часов отключат электроэнергию. Об этом сообщили в районном Филиале ПАО “Кубаньэнерго”. Будут проводиться плановые работы по ремонту высоковольтного оборудования ВЛ-10кВ АГР-2.

Улицы в Агрономе, по которым планируется отключение:

Ленина;

Олимпийская;

Юбилейная;

Кубанская;

Пролетарская;

Дорожная;

Полеводческая;

Рябиновая;

Малиновая;

Абрикосовая;

Ул. Роз;

Вишневая;

Цветочная;

Солнечная;

Тихая;

Севастопольская;

Новая;

пер. Новый;

Садовая;

Пос. Вишняки по ул. Западная;

Пос. Янтарный по ул. Победы.

Проведение данных работ необходимо для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей Мичуринского сельского поселения.