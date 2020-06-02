3 июня в Мичуринском сельском поселении отключат свет

3 июня в Мичуринском сельском поселении отключат свет

3 июня в Мичуринском сельском поселении отключат свет

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8 часов назад 3 июняАгрономГазета РВСДинской районКубаньэнергоНовости Динского районаОтключение электроэнергии в Агрономе

В Мичуринском сельском поселении 3 июня с 8 до 18 часов отключат электроэнергию. Об этом сообщили в районном Филиале ПАО “Кубаньэнерго”. Будут проводиться плановые работы по ремонту высоковольтного оборудования ВЛ-10кВ АГР-2.

Улицы в Агрономе, по которым планируется отключение:

  • Ленина;
  • Олимпийская;
  • Юбилейная;
  • Кубанская;
  • Пролетарская;
  • Дорожная;
  • Полеводческая;
  • Рябиновая;
  • Малиновая;
  • Абрикосовая;
  • Ул. Роз;
  • Вишневая;
  • Цветочная;
  • Солнечная;
  • Тихая;
  • Севастопольская;
  • Новая;
  • пер. Новый;
  • Садовая;
  • Пос. Вишняки по ул. Западная;
  • Пос. Янтарный по ул. Победы.

Проведение данных работ необходимо для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей Мичуринского сельского поселения.

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