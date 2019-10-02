3 октября без света останутся 6,5 тысяч жителей Динского района

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей Динского района.





Саница Динская: ул. Железнодорожная ул. Станичная, Первомайская, Революционная, Комсомольская, Береговая, Короткая, Чапаева, Широкая, Луначарского, Ленина, пер. Чернышевского, Первомайский, Некрасова, Фадеева, Ворошилова.

Станица Новотитаровская: ул. Широкая, 8 Марта, Прогонная, Энгельса, Черноморская, Лермонтова, Подгорная, Тельмана, Российская, Мира, Леваневского, Ейское шоссе, Южная, Броварца, Солидарности, Ломоносова, Нисельстрой, Кислицына, Казачья, Интернациональная, Кутузова, Толстого, Октябрьская, Выгонная, Революционная, Сельская, Крайняя, Заречная, Луначарского, Королева, Солнечная, Кубанская, пер. Трудовой, Мира, пер. Кутузова, пер. Новотитаровский, пер. Ленина в том числе здание водозабора № 3 (ул. Броварца), здание водозабора (ул. 8 Марта), здание детского сада № 61.

Станица Пластуновская: ул. Динская, Зеленая, Исполкомовская, Калинина, Колхозная, Кубанская, Морозова, Октябрьская, Пионерская, Пролетарская, Пушкина, Средняя, Степная, Театральная, Чернышевского, Динская, Шевченко, в том числе здание водозабора МООО «Пластуновское ЖКХ» (ул. Октябрьская .

Ремонтно-профилактические работы будут вестись с 8 до 17 часов.