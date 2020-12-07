Три золота у тренера по плаванию из Динской

Тренер по плаванию из Динской занял лидирующие позиции на чемпионате Юга России.

5-6 декабря в Краснодарском 25-метровом бассейне спорткомплекса ЦСКА прошел XIII открытый чемпионат Юга России по плаванию в категории «Мастерс». Тренер АУМО Динской район «СШ Нептун» Алексей Моторыгин принял в нем участие. Судьи оценивали скорость.

Со своей командой он занял первые места в смешанной эстафете 4х100 и 4х200 вольным стилем. А также лидировал в стометровом заплыве с показателем 56,39 секунды вольным стилем.

В турнире приняли участие 147 пловцов, 20 спортивных клубов из 40 городов России и Украины. За динчанина держали кулачки его жена с тремя детьми, а также друзья, знакомые и воспитанники. Динской район гордится своим земляком и его спортивными достижениями.