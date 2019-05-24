32 ДТП произошло в Динском районе за неделю

В период времени с 16 по 22 мая на территории Динского района зафиксировано 32 ДТП.

Из них с пострадавшими:

опрокидывание – 1;

столкновение ТС – 1;

В результате этих дорожно-транспортных происшествий 2 человека получили телесные повреждения, один погиб.

ОГИБДД Динского района напоминает, что с 20 мая по 3 июня на территории района проводится второй этап оперативно-профилатического мероприятия

«Внимание, дети!» и операция «Мотоциклист».

«Уважаемые водители! Помните о необходимости соблюдения правил дорожного движения, будьте предельно внимательными за рулем», – акцентирует главный государственный инспектор Динского района Виталий Криворучко.