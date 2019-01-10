32 мобильных телефона и деньги украл житель Динского района

21-летний житель Динского района в маске и капюшоне вошел в помещение одного из салонов сотовой связи Краснодара. Угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы деньги и прихватил 32 мобильных телефона. После чего налетчик скрылся. Сумма ущерба устанавливается. Известно, что ранее парень был судим.

Следственным отделом УМВД России по городу Краснодару расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что сразу после совершения преступления злоумышленник сдал несколько похищенных телефонов в один из местных ломбардов. Сотрудники полиции оповестили владельцев городских торговых объектов о возможном сбыте похищенных мобильных телефонов. Спустя несколько часов сотрудник комиссионного магазина краевого центра узнал в одном из посетителей разыскиваемого гражданина и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции.

В ходе личного досмотра задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 4 похищенных мобильных телефона, которые он планировал сдать в торговую точку.

Установлено, что задержанный угрожал работникам салона сотовой связи приобретенным накануне пневматическим пистолетом, который позже выбросил. Часть похищенных телефонов полицейские изъяли из продажи, еще несколько гаджетов обнаружили в хостеле в Республике Адыгея, где проживал подозреваемый.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.