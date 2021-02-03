4 февраля возможны отключения света в четырех поселениях района

4 февраля возможны отключения света в четырех поселениях района
Фото: doma-kubani.ru

4 февраля возможны отключения света в четырех поселениях района

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5 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОтключения светаСвет в Динском районе

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 4 февраля. 

🌳 Нововеличковская

  •  ул. Лермонтова,

  • ул. Выгонная,

  • Короткий тупик,

  • ул. Гоголя,

  • ул. Невского,

  • ул. Тургенева,

  • ул. Петровского,

  • пер. Почтовый,

  • ул. Степная,

  • ул. Коммунаров,

  • ул. Крупской,

  • ул. Фурманова,

  • ул. Фрунзе,

  • ул. Прямая,

  • ул. Мышастовская,

  • ул. Свердлова,

  • ул. Кавказская,

  • ул. Леваневского,

  • ул. Хмельницкого.

Время: с 8.00 до 17.00. 

Причина: замена трансформатора тока. 

🌳 Красносельское

  • ул. Молодежная,

  • ул. Гагарина,

  • ул. Садовая.

Время: с 8.00 до 17.00. 

Причина: замена провода.

🌳 Динская

  •  ул. Шевченко,

  • пер.Серова,

  • ул. Октябрьская, 

  • ул. Пластуновская,

  • пер. Молодежный.

Время: с 8.00 до 17.00. 

Причина: установка узла учета.

🌳 Пластуновская

  • ул. Чернышевского,

  • Динская,

  • Шевченко.

Время: с 8.00 до 19.00. 

Причина: замена опоры провода. 

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