4 февраля возможны отключения света в четырех поселениях района

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 4 февраля.

🌳 Нововеличковская

ул. Лермонтова,

ул. Выгонная,

Короткий тупик,

ул. Гоголя,

ул. Невского,

ул. Тургенева,

ул. Петровского,

пер. Почтовый,

ул. Степная,

ул. Коммунаров,

ул. Крупской,

ул. Фурманова,

ул. Фрунзе,

ул. Прямая,

ул. Мышастовская,

ул. Свердлова,

ул. Кавказская,

ул. Леваневского,

ул. Хмельницкого.

Время: с 8.00 до 17.00.

Причина: замена трансформатора тока.

🌳 Красносельское

ул. Молодежная,

ул. Гагарина,

ул. Садовая.

Время: с 8.00 до 17.00.

Причина: замена провода.

🌳 Динская

ул. Шевченко,

пер.Серова,

ул. Октябрьская,

ул. Пластуновская,

пер. Молодежный.

Время: с 8.00 до 17.00.

Причина: установка узла учета.

🌳 Пластуновская

ул. Чернышевского,

Динская,

Шевченко.

Время: с 8.00 до 19.00.

Причина: замена опоры провода.