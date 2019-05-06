41 человек погиб при пожаре в самолете

Вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево случилась катастрофа — после жесткой аварийной посадки сгорел самолет «Сухой Суперджет» рейса Москва — Мурманск.

По предварительной версии, в небе над Подмосковьем в него попала молния.

Было решено возвратить борт в место вылета — аэропорт Шереметьево.

Посадка была жесткой — на видео с камер видеонаблюдения заметно, как самолет садится на взлетно-посадочную полосу, затем подскакивает в воздух, ударяется о землю и вспыхивает.

Как пишет «Комсомольская правда», командир «Суперджета» Денис Евдокимов рассказал, что в воздухе не было пожара. Он начался после посадки, скорее всего, из-за приземления.

«Аэрофлот» сообщил, что эвакуировать людей удалось за 55 секунд (по нормативам положено 90). Но в сети уже появились видеозаписи, что пассажиры бегут от горящего самолета с ручной кладью. Скорее всего, преградив путь тем, кто сидел ближе к хвосту самолета, они полезли на багажные полки, чтобы забрать сумки.

В результате пожара погиб 41 человек, в том числе двое детей. Эти цифры уже официально подтвердил Следственный комитет России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию причин катастрофы «Суперджета» в аэропорту Шереметьево.

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В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор области.

Родственники также получат выплаты от страховых компаний.

По последним данным, причиной возгорания на борту стала неисправность электроприборов.

С родственниками погибших работают психологи. 37 выжившим оказывается медицинская помощь.