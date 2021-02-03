48 % россиян поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю

По данным сервиса Superjob, если в октябре эту инициативу поддерживали 40 % опрошенных, сейчас переход на 4-дневную рабочую неделю поддержали 48 %. 7 из 10 человек, которые работают по графику 5 дней в неделю, считают, что они вполне могут выполнить свой объем работы и за 4 дня.

Опрос показал, что такой график работы уже внедрили 4 % организаций.

Около 32 % опрошенных сказали, что третий выходной они планируют посвятить семье, 18 % – отдыхать или подрабатывать. По сравнению с октябрем россияне чаще стали говорить об отдыхе или активности в третий выходной, нежели про самообразование.

В опросе приняли участие представители 300 компаний и 1600 человек со всех округов страны.