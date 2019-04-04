48 тысяч гектаров засеют во время ярового сева в Динском районе

Погода налаживается, и аграрии Динского района активно приступают к работе. Какие планы намечены на 2019 год .

и с какими итогами завершился 2018-й, рассказал начальник управления сельского хозяйства Сергей Коробченко.По итогам уборки зерновых-колосовых и зернобобовых культур в 2018 году средняя урожайность в Динском районе составила 64,7 центнера с гектара. Валовый сбор составил 255,5 тысячи тонн. В том числе по озимой пшенице – 232,1 тысячи тонн при урожайности 66,1 центнера с гектара. Эти показатели позволили району войти в пятерку лидеров по центральной почвенно-климатической зоне. Производство сахарной свеклы в 2018 году составило 151,9 тысячи тонн. Валовый сбор подсолнечника составил 27,4 тысячи тонн при средней урожайности по району 23,3 центнера с гектара.

Капризы природы, конечно же, повлияли на итоги прошлого года. Пострадали в основном две культуры, особо чувствительные к засухе. В результате был собран низкий урожай сои. Более 500 гектаров были вынужденно списаны и не подлежали уборке. В результате средняя урожайность составила всего лишь 12,9 центнера с гектара, всего было намолочено 10,2 тысячи тонн. Хотя потенциал отечественных сортов – до 40 центнеров с гектара. Вторая культура – кукуруза. По этой культуре средний сбор составил 33,4 тысячи тонн при средней урожайности 21,9 центнера с гектара, в то время как в 2017 году эта цифра превышала 50 центнеров с гектара.

«Планы такие: максимально использовать пашню, вверенную в сельхозпроизводство района, чтобы повысить ее эффективность, выполнять все технологические моменты, чтобы потом получить приличный урожай, реализовать его и от полученных доходов заплатить налоги и развивать социальную направленность в районе.

Структура посевных площадей, а это основной документ агрономов, примерно стабильна из года в год, с небольшими изменениями. Например, в текущем году почти на тысячу гектаров снизилась посевная площадь сахарной свеклы, зато добавилась соя. Это естественные процессы, они объясняются технологически необходимостью чередования и прочими моментами», – рассказывает Сергей Коробченко.





Что касается планов на 2019 год, Динской район остается примерно в тех же цифрах по структуре посевных площадей, что и раньше. Сельскохозяйственники рассчитывают, что урожайность будет не ниже, чем в прошлом году.

Сергей Коробченко сообщил, что на сегодняшний день состояние озимых оценивается на твердое «хорошо». Часть необходимых работ уже выполнили. Проведены две ранневесенние подкормки с разными дозами, в зависимости от агрофона и прочих критериев. Начали проводить обработку, защищающую от сорной растительности, так называемая химпрополка. Во время ярового сева в Динском районе предстоит засеять 48 тысяч гектаров всех культур.

«В технологии выращивания любой культуры незначительных моментов не бывает. Каждая технологическая операция просто жизненно необходима. Если ее делать не вовремя или с нарушением регламентов, все это играет в минус урожайности и на экономику в итоге тоже влияет», – говорит Сергей Коробченко.

Начальник управления сельского хозяйства признается, что верит в приметы. Примет, применимых в работе, немало. Например, как только терн зацветает в лесополосах, это сигнал, что нужно преступать к севу кукурузы на зерно.

Есть важное направление – овощеводство. В Динском районе эти культуры занимают порядка восьми тысяч гектаров ежегодно. Мы на первом месте в крае по валовому производству овощей открытого и закрытого грунта. «Мы планируем и дальше оставаться лидерами в этом направлении», – заверил Сергей Коробченко.