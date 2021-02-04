5 февраля Евгений Пергун расскажет об итогах 2020-го и планах на 2021 год

Глава Динского района выступит завтра в 14.00 на открытой сессии. Он отчитается о работе администрации в 2020 году и поделится планами на 2021-й.

Жители Динского района тоже смогут послушать Евгения Пергун. Правда, в прямых эфирах, так как на территории Краснодарского края действует режим повышенной готовности. Массовые мероприятия с численностью участников более 100 человек до сих пор под запретом.

Сессия будет транслироваться в режиме реального времени в официальных интернет-сообществах администрации Динского района.

С 14.00 прямые эфиры будут доступны по ссылкам:

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