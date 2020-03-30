5 интересных сайтов. Чем заняться в период самоизоляции?

Режим самоизоляции - не повод скучать. Это время можно провести с пользой: приготовить блюдо по новому рецепту, почитать книгу, посмотреть всей семьей фильм, заняться спортом в домашних условиях или же провести время на образовательных платформах.

На “нерабочую” неделю “РВС” подготовила подборку публикаций с советами, как интересно проводить время дома.

В первый день делимся бесплатными сайтами, которые не дадут работе мозга остановиться и позволят отвлечься от плохих новостей в мире.

Клавиатурный тренажер и уроки печати Ratatype.

Скоростной режим печати на компьютерной клавиатуре делает работу и обучение более эффективными. Особенно это актуально сегодня, когда многие специалисты и студенты трудятся дистанционно. Если хотите научиться печатать вслепую, узнать, с какой скоростью вы набираете текст, изучить секреты быстрой печати предложений или просто развить моторику рук, то загляните на Ratatype.

BrainExer. Упражнения для тренировки мозга.

Здесь даются задания на концентрацию, мышление, внимание, запоминание. Источник англоязычный, но с легкостью переводится на русский язык. Регистрации не требует.

Образовательный портал 4brain.

В разделе “Курсы” можно изучить бесплатные статьи о скорочтении, об обучении детей письму и счету, финансовой грамотности, тайм-менеджменте, об актерском мастерстве и многом другом. Каждый найдет для себя интересный материал.

Сайт и приложение для изучения языков Duolingo.

Подойдет как новичкам, который хотят выучить язык с нуля, так и тем, кто просто желает повторить знакомые слова, выражения и правила. В обучение входят аудирование, говорение, чтение и письмо.

“Справочник Главреда”.

Советы и статьи о тексте, редактуре, информационном стиле и рекламе. Куда же без этого сегодня даже людям, профессии которых не связаны с филологией или журналистикой? Также пойдет на пользу предпринимателям, которые рассказывают о своем бизнесе в Интернете, людям, которые ведут блог или только планируют и всем, кто просто желает научиться интересно писать.