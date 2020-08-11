5 млн. 430 тыс. рублей на благоустройство поселений района

В рамках госпрограммы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» трем сельским поселениям Динского района выделены средства в общей сумме 5 млн. 430 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Деньги направят на:

- благоустройство парка в селе Первореченском;

- благоустройство детской игровой площадки в селе Красносельском;

- обустройство детской спортивной игровой площадки в поселке Южном.

По условиям конкурса жители поселений численностью до 10 тысяч человек могли предложить собственные инициативы по благоустройству площадей, улиц, скверов, парков. Администрации поселений изготовили проекты благоустройства территорий и направили заявки на конкурс в краевую администрацию.



