5 советов молодым родителям от портала «Госуслуги»
Ранее мы уже публиковали послания, которые папап и мамам важно говорить своим детям.
Теперь «Госуслуги» сделали подборку советов для самих родителей.
Просите помощи, если она вам нужна
Обратитесь к тем, кому доверяете – пока кто-то сидит в ребенком, можно поспать. Помощь с домашними делами тоже не будет лишней.
Не пытайтесь быть идеальными
Даже если поведение младенца вызовет чье-то осуждение, не расстраивайтесь. Маленькие дети плачут, капризничают, пачкаются, а родители устают и раздражаются – это нормально.
Заботьтесь о себе
Не спешите проявлять самоотверженность и сразу после рождения ребенка готовить по пять блюд в день и убираться до стерильности. Лучше поспите. Берегите силы и здоровье.
Думайте о своем комфорте
Вы не обязаны следовать чужим советам. Если вам удобно спать с ребенком – спите, если нравится носить его на руках – носите, если вы не готовы отказаться от подгузников по настоянию бабушки – используйте их.
Помните, что станет легче
Бессонные ночи, болезненные ощущения после родов, постоянная усталость – все это проходит. Да, жизнь никогда не будет прежней – но она станет интереснее.
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