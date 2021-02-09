5 советов молодым родителям от портала «Госуслуги»

Ранее мы уже публиковали послания, которые папап и мамам важно говорить своим детям.

Теперь «Госуслуги» сделали подборку советов для самих родителей.

Просите помощи, если она вам нужна

Обратитесь к тем, кому доверяете – пока кто-то сидит в ребенком, можно поспать. Помощь с домашними делами тоже не будет лишней.

Не пытайтесь быть идеальными

Даже если поведение младенца вызовет чье-то осуждение, не расстраивайтесь. Маленькие дети плачут, капризничают, пачкаются, а родители устают и раздражаются – это нормально.

Заботьтесь о себе

Не спешите проявлять самоотверженность и сразу после рождения ребенка готовить по пять блюд в день и убираться до стерильности. Лучше поспите. Берегите силы и здоровье.

Думайте о своем комфорте

Вы не обязаны следовать чужим советам. Если вам удобно спать с ребенком – спите, если нравится носить его на руках – носите, если вы не готовы отказаться от подгузников по настоянию бабушки – используйте их.

Помните, что станет легче

Бессонные ночи, болезненные ощущения после родов, постоянная усталость – все это проходит. Да, жизнь никогда не будет прежней – но она станет интереснее.