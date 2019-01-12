518 водителей привлечены к ответственности за тонировку

Госавтоинспекция Динского района информирует. По итогам 12 месяцев 2018 г. в крае при надзоре за дорожным движением выявлено более 92 тысяч тонированных транспортных средств сверх установленной нормы. Несмотря на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ тпривлечено только 518 водителей.

Уважаемые участники дорожного движения, помните о недопустимости эксплуатации автомобилей с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, а также предметами, ограничивающими обзорность с места водителя(шторки,сетки и т п.)